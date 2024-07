Mbappé rend déjà fou le Real Madrid !

La rédaction

Après avoir vu son arrivée au Real Madrid être officialisée le 3 juin dernier, Kylian Mbappé sera présenté au Santiago Bernabéu ce mardi. C’est une enceinte pleine à craquer qui attend le Bondynois, puisque tous les billets distribués ont trouvé preneur. La vitesse à laquelle les places pour l’événement se sont écoulées donne le vertige, et témoigne de l’attente des supporters merengue vis-à-vis de leur nouveau joueur.

Ce mardi 16 juillet, de très nombreux yeux seront rivés sur Madrid, plus précisément sur le Santiago Bernabéu. Près d’un mois et demi après l’officialisation de sa venue dans la capitale espagnole, Kylian Mbappé sera présenté à ses nouveaux supporters, au cours d’un show qui s’annonce historique. Impatients d’assister à l’événement, de nombreux supporters madrilènes se sont précipités sur les places distribuées par la Maison Blanche. Et clairement, tous n’ont pas pu se procurer le précieux sésame.

Real Madrid - Benzema : Il annonce le Ballon d’or de Mbappé ! https://t.co/lDGKVoCtl1 pic.twitter.com/LuGjjH4MJg — le10sport (@le10sport) July 13, 2024

85 % des billets écoulés en quelques heures

Alors que le Real Madrid avait ouvert la distribution des billets, gratuits, ce vendredi 12 juillet, AS annonce des chiffres vertigineux. Le média espagnol explique que près de 85 % des tickets disponibles ont trouvé preneur dès la fin de la journée, sachant que seuls les abonnés pouvaient y accéder. Le lendemain, les détenteurs d’une carte Madridista Premium ont pratiquement écoulé les stocks, avant que le reste des fans ne se procure le peu de places qu’il restait. Ce dimanche à 14h, le site du club affichait le message « pas de billets » sur la page de l’événement.

Un plan prévu par Pintus pour Mbappé

Si la condition physique de Kylian Mbappé a soulevé de nombreuses questions ces dernières semaines, notamment durant l’Euro, le Real Madrid compte bien tout faire pour profiter du Bondynois au sommet de sa forme. AS indiquait ce samedi qu’Antonio Pintus, le préparateur physique merengue dont la réputation n’est plus à faire, avait préparé pour le Français un plan semblable à celui qu’il utilisait pour Cristiano Ronaldo du temps où le Portugais évoluait à la Maison Blanche.