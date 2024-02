Mbappé - PSG : Une surprise se prépare !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Une page va bientôt se tourner au PSG avec le départ de Kylian Mbappé en fin de saison. L’international français devrait officiellement s’engager en faveur du Real Madrid après sept années dans la capitale, amenant les supporters parisiens mais également le club à s’interroger sur l’organisation d’un hommage pour sa dernière apparition à domicile.

L’heure de la fin a sonné pour Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Recruté à l’été 2017 en provenance de l’AS Monaco, l’international tricolore a décidé de quitter le club de la capitale et la Ligue 1 au terme de son contrat, le Real Madrid étant plus que jamais en pole aujourd’hui pour l’accueillir durant l’intersaison. Mbappé vit donc ses derniers moments avec le PSG, avant un possible hommage.

Un hommage rendu par le CUP ?

C’est en tout cas la question qui se pose dans la capitale. Comme l’explique L’Équipe , une réflexion se tient du côté du Collectif Ultras Paris concernant un hommage rendu à Kylian Mbappé au terme de la saison, ce dernier ayant marqué l’histoire du club avec notamment ses 244 réalisations, faisant de lui le meilleur buteur de l’histoire parisienne.

Le PSG s’interroge aussi

Une interrogation qui se tient également au sein du PSG, qui pourrait être tenté d’organiser un programme spécial à Kylian Mbappé à l’occasion de sa dernière au Parc des Princes. La date du 11 mai pourrait donc être spéciale avec le dernier match à domicile pour l’équipe de Luis Enrique contre Toulouse.