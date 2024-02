PSG : Le plan manigancé par la mère de Mbappé pour son départ !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après sept années dans la capitale, Kylian Mbappé se prépare à quitter le PSG, un coup de tonnerre pour le club mais également pour le pays, habitué à avoir la star de l’équipe de France dans son Championnat. Consciente de cette déflagration, la mère du joueur Fayza Lamari aurait tout prévu pour amortir le choc.

« Non, je n'ai pas pris ma décision encore, je n'ai pas fait de choix ». Le 3 janvier dernier, Kylian Mbappé faisait durer le suspense pour son avenir à l’issue de la victoire du PSG au Trophée des Champions. Le feuilleton est depuis proche de connaître son épilogue alors que l’international tricolore a informé Nasser Al-Khelaïfi de son départ une fois son contrat expiré, probablement pour prendre le chemin du Real Madrid.

Kylian Mbappé aurait menti

Selon L’Équipe , la décision de Kylian Mbappé était déjà prise au moment de cette prise de parole. « Avec l'accord que j'ai passé avec le président cet été, peu importe ma décision. On a réussi à protéger l'ensemble des parties et préserver la sérénité du club, ce qui reste le plus important », glissait le joueur de 25 ans aux journalistes, une sortie qui a un sens différent aujourd’hui. Un mensonge décidé pour ne pas se retrouver immédiatement dans une position inconfortable mais également afin de maîtriser la communication.

Fayza Lamari veut amortir le choc