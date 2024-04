Mbappé - PSG : Un coup de tonnerre est annoncé en direct

Benjamin Labrousse

Après sept ans passés au PSG, Kylian Mbappé devrait quitter le club de la capitale à l’issue de son contrat en juin prochain. Si tout indique que le Français devrait évoluer au Real Madrid la saison prochaine, certaines personnalités comme Jofre Mateu croient encore à un énorme retournement de situation dans ce dossier. Explication.

Le départ inévitable ? Arrivé au PSG en 2017, Kylian Mbappé s’apprête à faire ses adieux. En fin de contrat au mois de juin prochain à Paris, la vedette de 25 ans a décidé d’aller écrire la suite de sa carrière à l’étranger, très probablement au Real Madrid.

Mercato : Après Mbappé, le Real Madrid va encore dégoûter le PSG https://t.co/G5PEI9m4xn pic.twitter.com/EiUyTBioSP — le10sport (@le10sport) April 4, 2024

Tout est acté pour Mbappé ?

Si rien n’a encore été officialisé dans ce dossier Mbappé, tout semble indiquer que le départ du Bondynois est acté, et ce à la fois du côté du PSG, mais également de celui du Real Madrid. De ce fait, un énorme retournement de situation dans ce dossier ne semble clairement pas d’actualité. Pourtant, certains observateurs préfèrent rester prudents, notamment car en 2022, Kylian Mbappé avait prolongé au PSG au moment où le monde entier était persuadé de son départ vers la capitale espagnole…

« Je ne l'écarte pas »