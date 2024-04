Mercato : Mbappé va rendre service au PSG sur un transfert ?

Alexis Brunet

Le PSG est très intéressé par Leny Yoro, et serait prêt à tout pour l'attirer lors du mercato estival. Mais le club de la capitale n'est pas le seul sur le dossier, car le Real Madrid a également le Français dans son viseur. Mais il est possible que les dirigeants madrilènes laissent tomber l'affaire pour le Lillois, car ils vont déjà devoir débourser beaucoup d'argent, pour s'offrir Kylian Mbappé, et Alphonso Davies.

Le mercato estival va être marqué par un homme notamment, Kylian Mbappé. Le Français a annoncé son départ du PSG, à l'issue de la saison, après sept années dans la capitale. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le Real Madrid lui a fait une offre, et il y a de grandes chances pour qu'elle soit acceptée par le champion du monde.

Le Real Madrid veut aussi Alphonso Davies

En plus de Kylian Mbappé, il est possible que le Real Madrid mette la main sur un autre joueur de classe mondiale. En effet, les dirigeants madrilènes cherchent à recruter Alphonso Davies, le défenseur du Bayern Munich. Toutefois, le Canadien pourrait coûter cher à la Casa Blanca, car la formation bavaroise ne va pas lui faire de cadeau.

PSG - Real Madrid : Une condition est fixée pour l'annonce de Mbappé https://t.co/Os3IPpBOq9 pic.twitter.com/bk6eBKTEhI — le10sport (@le10sport) April 4, 2024

Le Real Madrid pourrait ne pas avoir les moyens de recruter Yoro