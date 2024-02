Mbappé - PSG : Le FC Barcelone s’est complètement manqué !

Axel Cornic

Avec l’annonce du départ de plus en plus probable de Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain, toute l’Europe s’est enflammée. Mais peu de clubs peuvent se l’offrir et ces derniers jours la presse catalane a lancé une incroyable rumeur concernant une possible arrivée de la star française au FC Barcelone... ce qui semble finalement être impossible !

Ou jouera Kylian Mbappé la saison prochaine ? Depuis que les informations autour de son annonce choc sont sorties, tout le monde se questionne sur le prochain chapitre de sa carrière, avec le Real Madrid qui semble évidemment être le grand favori pour accueillir le numéro 7 du PSG.

PSG : Mbappé s’en va, un transfert XXL tombe à l’eau ? https://t.co/BLYbAx8hHi pic.twitter.com/pJswjDMNeU — le10sport (@le10sport) February 17, 2024

La folle rumeur Barça

Mais pourquoi par le FC Barcelone ? Voilà quelques jours déjà que la presse catalane s’enflamme autour d’une arrivée de Mbappé au Barça, qui aurait grand besoin d’une star mondiale pour relancer son projet. Une prise d’informations aurait eu lieu, mais en Espagne très peu de personne y croient.

Kylian Mbappé, c’est impossible