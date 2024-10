Mbappé - PSG : La décision qui a contrarié Luis Enrique !

Thomas Bourseau

Pendant la totalité de la première partie de saison dernière, Luis Enrique n’a cessé de s’appuyer sur Kylian Mbappé et de concevoir sa tactique pour mettre le meilleur buteur de l’histoire du PSG dans les meilleures conditions. Toutefois, l’entraîneur espagnol reconnaît avoir changé du tout au tout au moment de l’annonce du départ du principal intéressé.

Luis Enrique a subi le feuilleton Kylian Mbappé à plusieurs moments depuis sa nomination en tant que coach du PSG le 5 juillet 2023. Son président déclarait dans le cadre de sa présentation que Mbappé se devait de revenir sur sa décision de ne pas lever la clause pour prolonger son contrat d’un an jusqu’en 2025 ou bien il serait transféré avant la clôture du mercato d’été 2023.

«Mbappé ? Depuis que je sais qu'il ne sera plus là, ce n'est plus notre priorité»

Kylian Mbappé a alors été mis au placard pendant trois semaines avant d’être réintégré après un accord financier trouvé avec le PSG. Mais, le 13 février dernier, le meilleur buteur de l’histoire du club annonçait aux décideurs parisiens son départ libre de tout contrat en fin de saison. De quoi pousser Luis Enrique à changer son fusil d’épaule pour une raison précise comme il l’a reconnu au micro de Movistar+. « Kylian était la pierre angulaire de ce projet sur lequel tout reposait. On essayait de défendre de telle manière pour qu'il ne se fatigue pas, attaquer de telle manière pour qu'il ait de la liberté. Depuis que je sais qu'il ne sera plus là, ce n'est plus notre priorité et la base du projet. C'est l'équipe. ».

Le coup de tonnerre à Monaco comme exemple

Dès lors, le management de Kylian Mbappé a changé. Une trentaine de minutes seulement face à Nantes quatre jours plus tard (2-0) et un remplacement dès la mi-temps contre l’AS Monaco à Louis II le 1er mars (0-0). D’ailleurs, dans le vestiaire à la pause, l’annonce du remplacement de Kylian Mbappé en a surpris plus d’un. Grâce aux caméras de Movistar+ pour le documentaire « Vous n’en savez foutre rien » basé sur Luis Enrique, Achraf Hakimi et Lucas Hernandez se sont tournés vers Kylian Mbappé avec des regards « effarés » comme le rapportent L’Équipe. De quoi bien prouver le changement de projet clair sans Kylian Mbappé dans l’esprit de Luis Enrique.