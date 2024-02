Mbappé : Nouvelle catastrophe au PSG après Messi et Neymar ?

Pierrick Levallet

Sauf retournement de situation, Kylian Mbappé ne sera plus un joueur du PSG la saison prochaine. L'international français devrait prendre la direction du Real Madrid comme l'a annoncé Le Parisien ces dernières heures. Et avec le départ de la star de 25 ans, une nouvelle catastrophe se profilerait pour la formation parisienne, qui s'est déjà séparée de Neymar et Lionel Messi l'été dernier.

«Sans lui la vie risque d'être compliquée»

« Mbappé peut s'adapter n'importe où ! Mais de là à dire que son départ serait bénéfique pour Paris... je n'irai pas jusqu'à dire cela. L'an passé, on entendait que les départs de Messi et Neymar seraient une bonne chose. Mais en terme statistique (ils étaient impliqués sur 73 buts à eux deux), la réalité est beaucoup complexe. Je ne dis pas que Mbappé est irremplaçable mais que sans lui la vie risque d'être compliquée, même si la masse salariale du PSG s'en portera mieux » a ainsi confié le journaliste Marc Mechenoua dans sa session de question-réponse pour Le Parisien .

Le PSG va devoir recruter du lourd pour remplacer Mbappé

L’été dernier, le PSG avait décidé de mettre un terme au bling-bling. Luis Campos avait alors poussé Neymar et Lionel Messi vers la sortie. Mais avec le départ de Kylian Mbappé qui se profile, le PSG va se retrouver considérablement diminué sur le plan offensif. La direction parisienne va devoir s’activer pour remplacer la star de 25 ans.