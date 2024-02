Mbappé : L'Espagne se moque du PSG !

Axel Cornic

Déjà au centre de tous les débats depuis quelques mois, l'avenir de Kylian Mbappé est devenu le sujet du moment avec les indiscrétions sur son potentiel départ du Paris Saint-Germain. En Espagne, on est persuadé que ce choix est le meilleur pour l’attaquant français, qui est d’ores et déjà attendu du côté du Real Madrid.

On ne parle plus que de ça. A quelques mois de la fin de son contrat, Kylian Mbappé aurait mis fin au suspens concernant son avenir, annonçant au président Nasser Al-Khelaïfi son intention de quitter le PSG. Et ce vendredi, il l’aurait confirmé à ses coéquipiers, à la veille du déplacement sur la pelouse du FC Nantes.

L’Espagne rêve à nouveau de Kylian Mbappé

Evidemment, ces informations ont fait l’effet d’une bombe et la presse espagnole, quelque peu échaudée depuis l’échec de 2022, s’est une nouvelle fois emballée autour d’une arrivée de Mbappé au Real Madrid. Pourtant, RMC Sport assure qu’il n’y aurait toujours pas d’accord entre le Français et le club madrilène, qui reste toutefois la piste principale pour le moment.

« Quand il quittera le PSG, le Mbappé du Ballon d'Or arrivera enfin ! »