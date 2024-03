Mbappé : Le PSG prépare un coup à 80M€, une date est fixée ?

Benjamin Labrousse

Kylian Mbappé va quitter le PSG à l’issue de son contrat en juin prochain. De ce fait, le club parisien envisage plusieurs noms pour remplacer le Français cet été, et aurait coché le nom de Khvicha Kvaratskhelia (Naples). L’ailier de 23 ans est estimé à 80M€, et pourrait potentiellement être transféré, même s’il faudra attendre le mois de mai pour s’attaquer à son dossier. Explication.

Ce n’est plus un secret, le départ de Kylian Mbappé du PSG est acté. En fin de contrat d’ici quelques mois, l’attaquant de 25 ans va écrire un nouveau chapitre de sa carrière en rejoignant très probablement le Real Madrid. Le PSG, de son côté, cherche à poursuivre sa nouvelle politique sportive, consistant à recruter des jeunes joueurs avec un fort potentiel. Avec le départ de Mbappé, Paris pourrait ainsi recruter un ailier supplémentaire, et apprécierait fortement le profil de Khvicha Kvaratskhelia.

Le PSG rate un transfert de folie à cause de Luis Enrique ? https://t.co/qJxO87H7id pic.twitter.com/0abnVq0OKx — le10sport (@le10sport) March 7, 2024

« Tout sera clair à la fin du mois de mai »

L’ailier de Naples impressionne depuis deux saisons en Série A. Estimé à 80M€ par plusieurs sites spécialisés, l’international Géorgien pourrait potentiellement quitter les champions d’Italie en titre l’été prochain. Auprès de la Gazetta Dello Sport , l’agent de Khvicha Kvaratskhelia a révélé que la décision d’une vente de son joueur serait évaluée en mai prochain : « Je ne peux pas parler d'un montant précis, ce sont les évaluations de De Laurentiis. Je protège le contrat et le travail de Khvicha. Tout sera clair à la fin du mois de mai » , a ainsi lâché Mamuka Jugeli.

« Ils sont très heureux ici »