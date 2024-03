Mercato - PSG : Une grande bataille à 130M€ se confirme !

Benjamin Labrousse

Le PSG envisage d’ores et déjà plusieurs plans en vue du prochain mercato estival qui sera forcément marqué par le départ de Kylian Mbappé. Le club parisien aurait coché le nom de Victor Osimhen (Naples). Mais le buteur nigérian est fortement convoité en Premier League, mais également en Arabie Saoudite, laissant présager une belle bataille.

Cet été, le PSG va réaliser un mercato estival XXL. Selon plusieurs médias, le club parisien prépare du lourd afin de compenser le départ en fin de contrat de Kylian Mbappé. Ainsi, en attaque, les Rouge et Bleu pourraient jeter leur dévolu sur Victor Osimhen, qui possède une clause libératoire de 130M€ dans son contrat.

Le PSG intéressé par Victor Osimhen

L’été dernier déjà, le PSG avait tenté de recruter l’attaquant de Naples. Mais comme le10sport.com vous l’avait révélé en exclusivité, Paris s’est heurté aux exigences démentielles du club italien, qui n’a pas accepté de négocier en dessous de 200M€ pour le Nigérian. Ainsi, le PSG devrait revenir à la charge cet été pour Victor Osimhen, mais ne sera pas le seul club dans le coup.

Deux cadors anglais et l’Arabie Saoudite sur le coup