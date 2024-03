PSG : Mbappé dit non au Real Madrid, ils dégainent 100M€ !

Thomas Bourseau

Avant même l’ouverture du mercato estival de 2022, Kylian Mbappé snobait le Real Madrid pour signer un nouveau contrat au PSG. Pris de court, le club merengue réagissait immédiatement par le transfert d’Aurélien Tchouaméni qui n’était pas prévu… du moins à ce prix là.

Kylian Mbappé a bien fait galérer le Real Madrid par le passé avant d’enfin rejoindre la Casa Blanca à la fin de la saison, à moins évidemment d’un énorme revirement de situation. En 2012, Mbappé refusait de quitter la France pendant son adolescence, et pour la même raison en 2017, il privilégiait le PSG après son éclosion à l’AS Monaco plutôt que le Real Madrid.

Le Real Madrid trompé par Mbappé…

Pour rappel, il y a seulement deux années de cela, au printemps 2022, Kylian Mbappé jouait à nouveau un sale tour au Real Madrid qui avait pourtant déroulé le tapis rouge au champion du monde. Mbappé finissait par trancher en faveur d’une prolongation de contrat au PSG, forçant le Real Madrid à réagir très vite ailleurs.

PSG - Real Madrid : Mbappé va se régaler ! https://t.co/Jn5WYMQd6J pic.twitter.com/fmMd8oXRgS — le10sport (@le10sport) March 7, 2024

…a vite réagi en lâchant 100M€ initialement pas prévus pour Tchouaméni !