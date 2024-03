Mbappé - Luis Enrique : Le boss du PSG a tranché le litige

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le conflit entre Luis Enrique et Kylian Mbappé aura animé l'avant-match du PSG face à la Real Sociedad. Le technicien espagnol a dépossédé le joueur de son statut d'intouchable ces dernières semaines. Et contrairement aux années précédentes, le joueur de 25 ans ne pourra pas compter sur le soutien de sa direction, qui a pris partie pour le tacticien.

Auteur d'un doublé face à la Real Sociedad ce mardi soir (1-2), Kylian Mbappé a été élu homme du match. C'est donc lui qui s'est présenté devant le micro des diffuseurs. L'occasion d'entendre la star française sur sa situation au PSG, mais aussi sur les tensions annoncées avec Luis Enrique. « Très bien. Il n’y a aucun problème avec lui, même si les gens peuvent penser qu’il y en a un. J’ai bien des problèmes, mais le coach n’en est pas un » a lâché Mbappé au micro de Canal +.

Luis Enrique a carte blanche

Présent, lui aussi, en zone mixte, Luis Enrique n'a pu s'empêcher de s'en prendre aux médias. « Vous savez déjà que ce qui fait vendre, c’est de répandre la merde et de causer des problèmes et des soucis. Qui s’intéresse à la vérité ? Je n’ai de problème avec aucun joueur, juste que certaines décisions peuvent être plus ou moins appréciées. Pour moi, c’est le meilleur joueur du monde dans les derniers mètres. Il est inarrêtable » a lâché le coach espagnol.

Al-Khelaïfi a laissé les clés à Luis Enrique