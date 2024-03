PSG : Coup de théâtre pour Mbappé !

Alexis Brunet

Le PSG n’a pas tremblé mardi soir, et a tranquillement validé sa qualification en quart de finale de Ligue des champions, en venant à bout de la Real Sociedad. Lors de cette rencontre, Kylian Mbappé a été double buteur, et il est resté sur le terrain jusqu’au coup de sifflet final. Une situation qui était devenue rare dernièrement, mais cela pourrait bien redevenir une sorte de normalité.

Le PSG va revoir les quarts de finale de Ligue des champions. Cela faisait deux saisons que le club de la capitale se faisait éliminer au stade des huitièmes de finale. Cette saison, les hommes de Luis Enrique n'ont fait qu'une bouchée de la Real Sociedad, en s'imposant 4-1, au cumul des deux matches. Une qualification que les Parisiens doivent en grande partie à Kylian Mbappé, auteur de trois des quatre buts du champion de France.

«Il est assoiffé de titres et de records»

Kylian Mbappé a donc marqué un doublé face à la Real Sociedad, mais il est surtout resté sur le terrain jusqu'à la fin. Cela n'était plus une habitude depuis quelques matches. En effet, Luis Enrique n'hésite plus à le sortir s'il ne le trouve pas performant, comme ce fut le cas à Monaco, ou contre Rennes. Mais d'après les informations de Laurent Perrin, journaliste au Parisien , il est possible que l'on retrouve rapidement la situation d'origine, avec un Kylian Mbappé qui joue tous les matches du PSG. « Je pense qu'on va retrouver une forme de normalité, avec un Mbappé beaucoup plus présent. Il a besoin de jouer, de marquer. Quand il voit Haaland marquer un quintuplé en Ligue des champions, ça ne l'amuse pas. Il est assoiffé de titres et de records. »

Luis Enrique et Kylian Mbappé ont eu une discussion