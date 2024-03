Luis Enrique annonce du lourd pour le PSG

Amadou Diawara

En venant à bout de la Real Sociedad après une double confrontation, le PSG de Luis Enrique a validé son ticket pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Interrogé après la qualification de son équipe, l'entraineur parisien a annoncé du lourd pour la suite de la compétition.

Après sa victoire 2-0 au Parc des Princes, le PSG a battu une nouvelle fois la Real Sociedad ce mardi soir au stade Anoeta (1-2). Résultat, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions.

Alors que le PSG ne connait pas encore l'identité de son prochain adversaire, Luis Enrique a annoncé la couleur pour la suite de la Ligue des Champions. Et le coach parisien a fait passer un message clair.

«On peut battre n’importe qui»