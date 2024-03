Du jamais vu, le PSG entre dans l’histoire

Alexis Brunet

Le PSG s'est qualifié pour les quarts de finale de Ligue des champions, en éliminant la Real Sociedad. Les Parisiens avaient gagné le match aller, et ils en ont fait de même au match retour (1-2). A cette occasion, Luis Enrique avait pris des risques, puisqu'il avait tout simplement aligné l'équipe la plus jeune de l'histoire du club de la capitale en C1. Finalement, cela a payé.

La saison dernière, le PSG avait vu son aventure en Ligue des champions s'arrêter dès les huitièmes de finale. Le club de la capitale s'était incliné face au Bayern Munich à l'aller, mais aussi au retour. Cette saison, le scénario est tout autre, puisque les partenaires de Kylian Mbappé se sont qualifiés pour les quarts de finale, en s'imposant à l'aller, et au retour face à la Real Sociedad.

Le PSG a aligné le plus jeune onze de son histoire en Ligue des champions

Le PSG s'était donc imposé 2-0 à l'aller face à la Real Sociedad. La formation de Liga avait donc encore des chances de se qualifier. Surtout que face aux Espagnols, Luis Enrique avait décidé de prendre des risques. Le coach parisien avait tout simplement aligné le plus jeune onze de l'histoire du club de la capitale en Ligue des champions. D'après les statistiques d' Opta , l'âge moyen du onze du PSG contre la Real Sociedad était de 23 ans et 361 jours. Il faut dire que l'ancien entraîneur du FC Barcelone avait notamment aligné Warren Zaïre-Emery, qui n'a même pas encore 18 ans. De plus, il n'y avait aucun trentenaire, et le joueur le plus âgé au coup d'envoi était Lucas Hernandez, qui vient de fêter ses 28 ans.

«On est fiers»