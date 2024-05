Mbappé : Le PSG fait un cadeau inattendu au Real Madrid

La rédaction

C’est un dossier pour lequel il ne manque que l’officialisation. Depuis plusieurs semaines, il semble évident que Kylian Mbappé rejoindra le Real Madrid. Si toutes les rumeurs vont dans ce sens, aucune déclaration de la part du PSG, du joueur ou des Merengue ne permettent de confirmer l’issue du dossier. Une nouvelle information de Fabrizio Romano continue d’appuyer le scénario qui semble le plus probable : le Real Madrid prévoit d’annoncer l’arrivée du Français avant l’Euro, avec l’accord de l’écurie parisienne.

Le dénouement semble plus proche que jamais. Alors que Kylian Mbappé est annoncé au Real Madrid depuis deux étés, le capitaine de l’équipe de France va bel et bien rejoindre le Santiago Bernabéu dans les prochaines semaines, voire les prochains jours. Une des questions qui reste pour le moment sans réponse est la date à laquelle l’attaquant de 25 ans sera présenté aux supporters. Et Fabrizio Romano apporte un élément de réponse.

Mbappé présenté avant l’Euro ?

C’est la théorie qui semblait la plus plausible, et que vient confirmer Fabrizio Romano : Kylian Mbappé jouera l’Euro en Allemagne en tant que joueur du Real Madrid. Le journaliste italien confirme que la Maison Blanche compte bien présenter le Français au Santiago Bernabéu avant le début de la compétition.

Le PSG a donné son aval