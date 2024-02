Mbappé : Le PSG court à la catastrophe

Thibault Morlain

Après 7 saisons sous le maillot du PSG, Kylian Mbappé pourrait bien faire ses valises. En fin de contrat à Paris, l'international français se rapprocherait de plus en plus d'un départ vers le Real Madrid. Cela pourrait alors impacter la cote de popularité du PSG de l'autre côté des Pyrénées et même la présence de Luis Enrique sur le banc parisien n'y changerait rien.

Le feuilleton Kylian Mbappé fait la Une des médias espagnols depuis de longs mois désormais. En fin de contrat au PSG, l'international français est annoncé avec insistance au Real Madrid, ce qui fait parler en Espagne. Le dénouement du cas Mbappé est désormais très attendu, ce qui pourrait avoir certaines conséquences sur l'image du PSG...



Mbappé : Les deux raisons qui pourraient le convaincre de rester au PSG ! https://t.co/UBFS0xdw6Q pic.twitter.com/h9WghSnWNC — le10sport (@le10sport) February 13, 2024

« Si Mbappé part, plus personne ne s’intéressera au club parisien »

Pour Le Parisien , José Alvarez, journaliste pour El Chiringuito , a fait une annonce sur l'image du PSG en Espagne. « On va être honnête, en Espagne, on suit le PSG pour Mbappé et non pour Luis Enrique. Si Mbappé part, plus personne ne s’intéressera au club parisien, Luis Enrique sur le banc ou pas. Il est comme Guardiola, c’est un homme un peu bizarre, peu chaleureux avec ceux qui ne sont pas de son monde, comme les journalistes. Par moments, il est cassant. C’est aussi pour cela qu’il n’intéresse pas au-delà des frontières », a-t-il assuré. Sans Kylian Mbappé, le PSG de Luis Enrique va donc perdre des points de l'autre côté des Pyrénées.

Luis Enrique, un amour mitigé en Espagne