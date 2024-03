Mbappé : Le PSG confirme son transfert ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

D'ores et déjà annoncé son départ alors que son contrat arrivera à expiration en juin prochain et qu'il a même acté la nouvelle auprès de sa direction, Kylian Mbappé semble vivre ses derniers mois sous les couleurs du PSG. D'ailleurs, le discours affiché par Luis Enrique dimanche soir en conférence de presse semble très clairement confirmer la tendance d'un départ pour Mbappé.

Ce n'est plus un secret pour personne, Kylian Mbappé quittera le PSG à l'issue de la saison pour très probablement prendre la direction du Real Madrid. L'attaquant de 25 ans, qui arrive en fin de contrat avec le club de la capitale, n'a pas encore officialisé la nouvelle au grand public, mais avait annoncé sa décision mi-février en interne à la direction du PSG. Et Luis Enrique semble avoir vendu la mèche pour Mbappé...

Mbappé a cartonné à Montpellier

Alors que Kylian Mbappé a rendu une copie XXL dimanche soir en championnat à Montpellier avec un triplé et une passe décisive (victoire 6-2), il a probablement profité de l'absence d'Ousmane Dembélé pour démarrer la rencontre alors qu'il était initialement pressenti comme remplaçant. Et en conférence de presse d'après-match, Luis Enrique a évoqué le sujet en confirmant à demi-mot le départ de Mbappé.

« Tant qu'on pourra profiter de lui... »