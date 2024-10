Mbappé : Le PSG a perdu très gros au mercato

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2022, le PSG avait réussi à retenir Kylian Mbappé au dernier moment en le convaincant de prolonger son contrat. Deux ans plus tard, en cet été 2024, ça s'est passé différemment. Le Français a jugé que le bon moment était venu pour lui de faire ses valises. Après 7 ans à Paris, Mbappé est parti libre pour rejoindre le Real Madrid. Une grosse perte pour le PSG comme l'a souligné Thierry Henry.

Ce mardi soir, le PSG n'a pas réussi à faire mieux qu'un match nul contre le PSV Eindhoven (1-1). Malgré une grosse domination, le club de la capitale a eu du mal à se montrer dangeureux devant les buts de Walter Benitez. C'est là où l'absence de Kylian Mbappé peut être regrettée dans le camp parisien. A 25 ans, celui qui rêvait du Real Madrid a décidé que son rêve devienne réalité. Arrivé au terme de son contrat au PSG, Mbappé s'est alors engagé librement avec les Merengue. Un coup dur à la fois financier et sportif pour le club de la capitale.

Sans Mbappé, la magie disparait au PSG

Sur le plateau de CBS, Thierry Henry s'est attardé sur les conséquences sportives au PSG de ce départ de Kylian Mbappé. Le champion du monde 98 a alors confié : « Après le départ de Kylian, on disait qu’ils allaient être plus stables ou plus équilibrés. Ça a fonctionné au début, ils donnaient l’impression d’être une équipe et oui, ils sont plus une équipe, plus stable mais ils ont toujours perdu Mbappé. C’est très difficile. Dans un match comme ça, Kylian peut le faire basculer en 2-1 ou avec un but vainqueur vers la fin, un moment de magie. Vous avez perdu un peu de magie, mais l'équipe semble un peu plus solide en termes d'équilibre. Evidemment, ce n’est pas assez bon ».

« L'année dernière, on avait un grand numéro 9 »

Après cette rencontre entre le PSG et le PSV, Marquinhos a d'ailleurs fait une annonce concernant le départ de Kylian Mbappé. Le capitaine parisien a ainsi confié : « L'année dernière, on avait un grand numéro 9. Quand un joueur comme ça part, les gens vont beaucoup se focaliser sur ça. C'est une autre idée de jeu aujourd'hui. Notre équipe a changé la caractéristique de notre jeu. C'est important de concrétiser. On a de grands joueurs qui peuvent marquer des buts et qui ont montré qu'ils peuvent le faire. Aujourd'hui, il a manqué plus de tranquillité devant le but. C'est à travailler dans nos têtes, à l'entraînement ».