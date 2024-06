Mbappé : Il annonce du lourd après son départ du PSG !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Arrivé au terme de son contrat avec le PSG, Kylian Mbappé a donc officialisé sa signature au Real Madrid avant le début de l'Euro avec l'équipe de France. L'attaquant tricolore n'avait pas caché son soulagement en conférence de presse suite à ce départ, et son coéquipier Benjamin Pavard a confirmé ce nouvel état d'esprit pour Mbappé.

Kylian Mbappé et le PSG, l'histoire est bel et bien terminée ! L'attaquant de 25 ans avait annoncé son départ en mai, avant d'officialiser quelques semaines plus tard sa signature avec le Real Madrid jusqu'en 2029, lui qui était arrivé en fin de contrat au Parc des Princes. Mbappé avait refusé de prolonger avec le PSG pour aller relever un nouveau défi en Espagne, et la fin de son histoire dans la capitale a été pour le moins tumultueuse avec des relations qui se sont crispées avec son ancienne direction.

« Je suis très content, libéré et soulagé »

Le 4 juin dernier, en conférence de presse, Kylian Mbappé avait d'ailleurs avoué son soulagement suite à ce départ du PSG pour le Real Madrid : « C'est un immense plaisir, un rêve qui se réalise. C'est beaucoup d'émotions. Je suis très content, libéré et soulagé et extrêmement fier. C'est le club où j'ai toujours rêvé d'être donc un grand merci. J'ai beaucoup d'excitation à l'idée d'aller dans ce très grand club, le meilleur du monde », indiquait le capitaine de l'équipe de France, qui va donc avoir l'esprit libéré pour disputer l'Euro avec les Bleus.

Pavard annonce du lourd pour Mbappé