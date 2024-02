Mbappé - Haaland : Une bombe est lâchée sur le mercato !

Thomas Bourseau

Au Real Madrid, il se pourrait qu’une constellation de stars se réunissent bientôt. En plus de Jude Bellingham arrivé l’été dernier, Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland sont attendus. Et les deux joueurs voudraient rejoindre la Casa Blanca si l’on en croit les rumeurs circulant en Espagne.

Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland sont deux des joueurs les plus convoités sur le marché des transferts. Et pour cause, le meilleur buteur de l’histoire du PSG et le serial buteur de Manchester City figurent dans les petits papiers de Florentino Pérez, président du Real Madrid.

Fayza Lamari et Rafaela Pimienta, les clés des dossiers Mbappé et Haaland ?

Et alors que le contrat de Kylian Mbappé arrivera à expiration le 30 juin prochain au PSG, le capitaine de l’équipe de France aurait déjà choisi de rejoindre le Real Madrid d’après les informations communiquées par Le Parisien en fin de semaine dernière. Et pour parvenir à ses fins, Florentino Pérez va devoir passer par Fayza Lamari et Rafaela Pimienta.

«Elles veulent voir leurs joueurs dans un futur proche au Real Madrid»