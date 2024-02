Mbappé a un rêve qui divise le vestiaire le PSG !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que Kylian Mbappé rêve de participer aux Jeux olympiques de Paris, cette ambition n’est pas partagée par tous au PSG. C’est le cas notamment de Randal Kolo Muani, pas vraiment emballé à l’idée de participer à l’événement, lui qui était de la partie à Tokyo en 2021 lors du parcours chaotique des Bleus.

Kylian Mbappé a un rêve et ne s’en cache pas. Alors que Paris accueillera les Jeux olympiques dans quelques mois (26 juillet – 11 août), l’international français a répété ces derniers mois qu’il souhaitait faire partie du groupe de Thierry Henry, l’entraîneur des Espoirs étant autorisé à retenir trois joueurs de plus de 23 ans. « C’est un événement sportif par tout ce que ça représente. Avec la Coupe du monde, c’est le plus grand événement sportif , déclarait-il dans un entretien accordé à Envoyé Spécial et diffusé en janvier. Faire partie des JO à Paris, c’est les 100 ans, ça représente tellement pour moi. De me dire que je vais participer aux JO avec la France, ça serait une opportunité extraordinaire et même un rêve ». Au sein du PSG, tout le monde ne partage pas le rêve de Kylian Mbappé.

« Je vais laisser la chance aux autres »

C’est notamment le cas de Randal Kolo Muani, très clair au sujet des Jeux olympiques dans une interview avec Onze Mondial . « Participer aux Jeux Olympiques n’est pas un objectif pour moi. J’ai déjà participé aux JO de Tokyo, même si ça s’est très mal passé. Mais c’était quand même une expérience à vivre, je l’ai vécue. Même si c’était pendant le Covid. De nombreux joueurs rêvent d’y participer, je l’ai déjà fait personnellement. Je vais laisser la chance aux autres (sourire) », lâche l’attaquant du PSG.

Le souvenir compliqué de 2021