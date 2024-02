Le PSG annonce la couleur avant le grand choc !

Benjamin Labrousse

Mercredi 14 février, le PSG accueillera la Real Sociedad au Parc des Princes à l’occasion du match aller des 8èmes de finale de la Ligue des Champions. Une rencontre cruciale pour la saison du club de la capitale. Ce vendredi, Luis Enrique s’est exprimé à ce sujet, se disant davantage focalisé sur la rencontre face au LOSC.

Le PSG s’en est très bien sorti. Après une phase de poules de Ligue des Champions plutôt décevante dans laquelle le club parisien aura terminé deuxième de son groupe (derrière le Borussia Dortmund), Paris a écopé de la Real Sociedad en 8èmes de finale. Un tirage abordable pour la formation de Luis Enrique…

PSG : Luis Enrique répond au coup de pression du Qatar ! https://t.co/LbcQI2fY3p pic.twitter.com/RT62lDH0FC — le10sport (@le10sport) February 9, 2024

Le choc approche pour le PSG

Alors que la rencontre approche à grands pas (14 février, 21h), le PSG a également d’autres échéances en cours. Si les Parisiens ont fait le job en se qualifiant mercredi soir pour les quarts de finale de la Coupe de France, Paris retrouve la Ligue 1 en accueillant le LOSC samedi soir. Une rencontre importante, et qui, à en croire Luis Enrique, ne doit absolument pas être éclipsée par le choc face à la Real Sociedad la semaine prochaine.

« Nous ne pensons pas à la Ligue des champions »