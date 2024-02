Mercato : Coup de bluff à l’étranger, le PSG peut souffler

Thomas Bourseau

Joshua Kimmich pourrait voir le PSG, Manchester City et Manchester United se disputer ses services dans le cadre du prochain mercato estival. Mais pour ce qui est des Red Devils, ce dossier aurait des chances d’être grandement voué à l’échec pour une raison précise selon le journaliste Julien Laurens.

Pendant le mercato hivernal, le PSG aurait songé à inclure Joshua Kimmich à une éventuelle transaction avec le Bayern Munich dans le dossier Nordi Mukiele qui ne s’est pas concrétisé. Le PSG ne jetterait pas l’éponge pour le milieu de terrain allemand et une offensive pourrait avoir lieu à la prochaine intersaison selon L’Équipe . Manchester City viendrait d’ores et déjà ajouter son grain de sel puisque d’après The Athletic , le plan des Skyblues serait d’aligner Kimmich aux côtés de Rodri la saison prochaine.

Manchester United se mêle un dossier Kimmich, échec en vue ?

À en croire les informations circulant dans la presse, Manchester United ciblerait des joueurs à qui il ne restera qu’une seule année de contrat à l’été 2024 pour des raisons financières. Joshua Kimmich répondrait donc aux critères du marché mancunien. Néanmoins, il se pourrait qu’au vu de la tournure des évènements cette saison en Premier League, Manchester City soit le seul club de Manchester à être un danger pour le PSG dans la course à la signature de Joshua Kimmich à la prochaine intersaison.

Mercato - PSG : Luis Enrique attendu par autre club prestigieux ? https://t.co/TFbFlHMYND pic.twitter.com/sQAFPi5OuA — le10sport (@le10sport) February 9, 2024

«Et il ne viendra pas chez vous si vous ne jouez pas la Ligue des champions»