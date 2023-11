Mbappé est invité à quitter le PSG en direct

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Troisième au classement du dernier Ballon d’Or, Kylian Mbappé a probablement raté le coche après la défaite de l’équipe de France en finale de la Coupe du monde face à l’Argentine de Lionel Messi. Plus globalement, Daniel Riolo estime que le crack de Bondy aurait tout intérêt à quitter le PSG s’il souhaite enfin remporter le Ballon d’Or.

Ce n'est donc toujours pas pour cette fois. Le Ballon d'Or n'a toujours pas été remis à un Français puisque Lionel Messi a décroché son huitième sacre. Et selon Daniel Riolo, Antoine Griezmann l'aurait largement mérité par le passé tandis qu'il lâche un conseil à Kylian Mbappé pour le remporter.

«Le Real Madrid, c’est un club que tu regardes tout le temps»

« On a le droit de dire qu’en 2018, Griezmann méritait tout autant le Ballon d’Or que Modric. En disant ça, cela me fait penser à un truc au sujet du Ballon d’Or. C’est la place donnée à la notoriété dans l’attribution de ce titre. Et pas seulement la notoriété du joueur mais aussi la notoriété du club dans lequel il joue. Parmi les 100 juges, tous les juges regardent-ils tous les matchs ? Certainement pas. Le Real Madrid, c’est un club que tu regardes tout le temps, plus que l’Atlético où était Griezmann. Cela m’a ouvert sur une autre piste, celle de Mbappé qui court après le Ballon d’Or », assure le journaliste au micro de l’ After Foot avant de conseiller à Kylian Mbappé de quitter le PSG pour remporter le Ballon d’Or.

«En restant au PSG, je pense qu’il peut se brosser pendant pas mal de temps pour l’avoir»