PSG : Ça chauffe en coulisses, Mbappé a tout prévu pour son mercato !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé pourrait-il quitter le PSG en tant qu’agent libre à l’issue de la saison ? Le mystère reste entier à l’instant T et devrait se poursuivre encore quelques semaines au vu de l’état d’esprit dans lequel se trouverait Mbappé à ce sujet. Le Real Madrid, le Bayern Munich et tout club intéressé va devoir prendre son mal en patience.

Le feuilleton Kylian Mbappé commence à sérieusement prendre de l’ampleur. Et ce, que ce soit dans la presse française ou étrangère. Ces dernières heures, le média allemand Sport1 fait part d’un intérêt du Bayern Munich, en plus de celui du Real Madrid ou encore de Liverpool, pour Kylian Mbappé.

«Peu probable qu’il y ait une évolution majeure sur ce front avant d'arriver à la fin de l'année 2023»

Le10sport.com vous a confié en exclusivité le 2 octobre dernier qu’une décision finale de Kylian Mbappé n’allait pas avoir lieu dans les semaines à venir. Tendance confirmée par Jonathan Johnson. « Il est peu probable que nous assistions à une évolution majeure sur ce front avant d'arriver à la fin de l'année 2023, la décision de Mbappe étant susceptible de dépendre en grande partie de la manière dont le PSG se comportera en Ligue des champions cette année ».

«La période post-novembre jusqu'à la trêve hivernale pourrait s'avérer importante»