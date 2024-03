Mbappé en clash contre le PSG ? Voilà la réponse !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Sorti dès la mi-temps du match contre l'AS Monaco vendredi soir en championnat, Kylian Mbappé apparait donc en pleine rupture avec le PSG, et plus précisément avec Luis Enrique. Mais l'attaquant français, qui a déjà acté son départ du club de la capitale en fin de saison, reste très tranquille face à cette situation, et l'entourage proche de Mbappé a même fait une annonce très claire à ce sujet.

Le feuilleton Kylian Mbappé bat plus que jamais son plein au PSG ! Le capitaine de l'équipe de France avait annoncé mi-février aux dirigeants parisiens ainsi qu'à ses coéquipiers qu'il partirait libre en fin de saison et ne prolongerait pas son contrat. Mais depuis, les mésaventures s'enchainent pour Mbappé : il a d'abord été remplaçant pour le déplacement à Nantes (victoire 2-0), avant d'être ensuite sorti prématurément du terrain lors des deux derniers matchs contre Rennes (1-1) et vendredi soir sur la pelouse de l'AS Monaco (0-0) alors même que le PSG était en difficulté. Sa relation avec Luis Enrique semble semble donc virer au règlement de compte, et pourtant...

Mbappé : C’est le «cirque» au PSG, Riolo balance https://t.co/huRfe9zWvn pic.twitter.com/kCh8TcNHUP — le10sport (@le10sport) March 2, 2024

« Il n'y a aucun problème »

En conférence de presse d'après-match vendredi soir, l'entraîneur du PSG a calmé le jeu autour du cas Mbappé : « C'est 100% une décision de l'entraîneur. Tôt ou tard, nous devons nous habituer à jouer sans Kylian. En tant qu'entraîneur, mon objectif est toujours de chercher le meilleur pour l'équipe, ce que je considère le meilleur pour l'équipe (…) Il n'y a aucun problème... c'est simplement une gestion de la situation de la meilleure manière possible. Que j'estime être de la meilleure manière », explique Luis Enrique. Mais qu'en est-il dans l'esprit de Mbappé, qui s'est directement rhabillé et a rejoint sa famille dans les tribunes de Louis II vendredi soir après avoir été remplacé ?

Le clan Mbappé calme la polémique