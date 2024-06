Mbappé : Déjà un premier clash au Real Madrid

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé et le PSG, c'est enfin terminé. Le capitaine de l'équipe de France a été officialisé comme nouveau joueur du Real Madrid. Mais son arrivée devrait ébranler les fondations d'une équipe qui tournait pourtant très bien sans lui. Cela devrait ainsi provoquer quelques tensions dans le vestiaire de Carlo Ancelotti.

Clap de fin pour Kylian Mbappé au PSG. Après avoir passé sept ans de sa carrière dans la capitale, le capitaine de l’équipe de France va troquer son maillot Rouge-et-Bleu pour la tunique blanche du Real Madrid. Le natif de Bondy a été officialisé comme nouveau joueur madrilène il y a quelques jours et va enfin pouvoir réaliser son rêve d’enfance.

Mbappé : Les plans du Real Madrid dévoilés pour sa présentation https://t.co/PEr7asbCZb pic.twitter.com/tAgNDyFqAM — le10sport (@le10sport) June 12, 2024

Mbappé arrive enfin au Real Madrid

Au Real Madrid, il sera accompagné par d’autres internationaux français comme Ferland Mendy, Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga. Kylian Mbappé sera aussi épaulé par Vinicius Jr, Jude Belligham et Rodrygo en attaque. Mais le champion du monde 2018 pourrait déclencher un premier clash parmi tout ce beau monde.

Des tensions vont éclater dans le vestiaire ?