Mbappé de retour au PSG, la réponse est déjà tombée

C'est désormais officiel, Kylian Mbappé sera bien un joueur du Real Madrid la saison prochaine. L'attaquant français s'est engagé pour cinq saisons avec le club merengue et met donc fin à une histoire de sept ans avec le PSG. Et un retour à Paris dans le futur semble plus qu'improbable à l'heure actuelle.

Après de très longs mois d'attente, Kylian Mbappé s'est enfin engagé avec le Real Madrid. L'issue d'un long feuilleton pour le capitaine de l'équipe de France qui quitte donc le PSG après sept saisons au sein du club de la capitale. La question est désormais de savoir si Kylian Mbappé reviendra un jour au PSG, mais selon Laurent Perrin, journaliste du Parisien , c'est très peu probable.

«Tant que Nasser Al-Khelaïfi en est le président, c'est inenvisageable»

« Vu la tournure des événements, tant que le Qatar est propriétaire du PSG et tant que Nasser Al-Khelaïfi en est le président, c'est inenvisageable. On l'a bien vu dans ce dossier, Nasser Al-Khelaïfi peut se montrer extrêmement rancunier », assure-t-il lors d'un questions/réponses organisé sur le site du Parisien .

«Il aura d'autres rêves à accomplir»