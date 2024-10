Mbappé boucle un transfert avec un coup de fil !

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, Yann M'Vila s'est engagé librement et gratuitement en faveur du SM Caen. Devenu actionnaire majoritaire du club de Ligue 2, Kylian Mbappé a trouvé les mots justes pour convaincre le milieu de terrain de 34 ans. En effet, Yann M'Vila a avoué qu'il n'aurait jamais signé au SM Caen si la star du Real Madrid ne l'avait pas appelé.

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé s'est engagé librement et gratuitement en faveur du Real Madrid. Dans la foulée, le nouveau numéro 9 merengue est devenu actionnaire majoritaire du Stade Malherbe de Caen. Et il a mis le pied à l'étrier immédiatement. En effet, Kylian Mbappé a fait le nécessaire pour convaincre Yann M'Vila de rejoindre le club de Ligue 2, et ce, librement et gratuitement.

«Signer en Ligue 2 a été un frein jusqu’à l’appel de Kylian»

Lors d'un entretien accordé à Ouest-France, Yann M'Vila a révélé que sans l'appel de Kylian Mbappé, il n'aurait jamais migré vers Caen. « (Signer en Ligue 2) a été un frein jusqu’à l’appel de Kylian. Cet appel a eu lieu quatre jours avant ma signature, en compagnie de sa maman. Il m’a parlé du projet, de ce qu’il attendait de moi. Dès le lendemain, j’ai vu sa maman et on est tombé d’accord. Kylian me connaît très bien, je le connais très bien aussi. Sa maman va plus me connaître sur le côté humain, lui davantage sur le football. Ils savent que je suis un joueur fiable, qu’ils peuvent compter sur moi pour me donner à fond », a reconnu le milieu de terrain de 34 ans, avant de se prononcer sur l'influence de Fayza Lamari, mère biologique de Kylian Mbappé et mère adoptive de Jires Kembo Ekoko.

«C’est pour cela que j’ai accepté ce projet directement»

« Mon passage au centre de formation de Rennes avec Jires Kembo Ekoko ? On avait un CPE (conseiller principal d’éducation, NDLR) à l’ancienne, assez strict. Quand tu fais partie des meilleurs joueurs du centre de formation, tu te dis que tu peux mettre l’école de côté. C’est une grave erreur. Ce CPE allait voir la maman de Kylian pour lui dire: ‘ceux-là, ils font quelques bêtises’. Elle venait parfois me parler. C’est quelqu’un de très franc, qui va te dire les choses et qui aime énormément si tu lui donnes. C’est aussi pour cela que j’ai accepté ce projet directement. Pour moi, c’est un challenge excitant. Ils se sont renseignés sur moi, ont vu que j’ai joué 140 matches en trois saisons à l’Olympiacos (2020-2023) », a précisé Yann M'Vila.