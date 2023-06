Mbappé, Bernardo Silva, Galtier… Toutes les infos mercato du 15 juin

La rédaction

Alors que le mercato estival a officiellement ouvert ses portes, les clubs se penchent plus que jamais sur leur recrutement estival. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

PSG : Al-Khelaïfi négocie encore une prolongation avec le clan Mbappé

Selon les révélations de RMC Sport , Kylian Mbappé envisage bel et bien de rester au PSG la saison prochaine. Ainsi, le président Nasser Al-Khelaïfi a pris personnellement le dossier en main pour éviter de le voir partir libre, et aurait ainsi échangé dernièrement avec Fayza Lamari, la mère de l’attaquant français, pour évoquer une prolongation de contrat.



PSG : Campos a appelé Mbappé pour le recrutement

Par ailleurs, RMC Sport indique que Luis Campos aurait appelé Kylian Mbappé, avec qui il entretient une relation privilégiée, afin de lui apporter des garanties concernant le mercato du PSG. Le conseiller sportif lui aurait alors confié qu'il allait faire son maximum pour construire la meilleure équipe possible autour de lui.



PSG : Griezmann ne viendra pas

Malgré les récentes spéculations sur une éventuelle arrivée d'Antoine Griezmann pour remplacer Kylian Mbappé au PSG et la clause de 25M€ présente dans son contrat à l'Atlético de Madrid, l'international français n'est pas une cible envisagée par la direction parisienne selon L'EQUIPE . Victor Osimhen fait office de priorité, tout comme Bernardo Silva pour pallier le départ de Lionel Messi.



PSG : Manchester City réclame Zaïre-Emery pour Bernardo Silva

Ça s'active au PSG pour recruter Bernardo Silva ! Selon RMC Sport , les dirigeants de Manchester City réclameraient initialement 70M€ pour l'international portugais, mais seraient disposés à faire baisser cette indemnité si Warren Zaïre-Emery était inclus dans le deal. De son côté, le PSG refuse catégoriquement cette option, et selon L'EQUIPE , seul Marco Verratti a été proposé en contrepartie aux Citizens .



PSG : Zaïre-Emery courtisé par trois cadors étrangers

Par ailleurs, selon les révélations de RMC Sport , Manchester City n'est pas la seule écurie étrangère à en pincer pour Warren Zaïre-Emery puisque Liverpool et le Borussia Dortmund sont également à l'affût. Actuellement engagé jusqu'en 2025 avec le PSG, le jeune milieu de terrain aurait fixé plusieurs conditions pour envisager une prolongation, qu'il décidera notamment en fonction de l'évolution de son temps de jeu.



PSG : L’avocat de Galtier confirme son départ

Interrogé dans les colonnes de L'EQUIPE , l'avocat de Christophe Galtier, Me Olivier Martin, confirme son départ du PSG qui sera prochainement acté : « Nous avançons étape par étape. Et la priorité est de boucler les modalités de départ de Christophe du PSG. À ce jour, ce n'est pas fait », explique-t-il. Et il réagit également à la piste Naples, annoncée de plus en plus chaude pour le futur ex-entraîneur du PSG : « Ensuite, on verra ce que Christophe veut faire, mais il est normal qu'il soit sollicité ». D'ailleurs, selon la Gazzetta dello Sport , Galtier aurait déjà trouvé un accord avec le club italien où il pourrait percevoir un salaire de 4M€ par an.



Le PSG fonce sur un buteur portugais

Toujours en quête d'un buteur pour son mercato estival, le PSG serait prêt à réactiver une piste qui plait depuis longtemps à Luis Campos. Selon A Bola , le conseiller sportif souhaite passer à l'action pour recruter Gonçalo Ramos, le joueur du Benfica Lisbonne, qui pourrait disposer d'un bon de sortie en cas d'offre avoisinant les 80M€.



