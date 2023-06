Le PSG a contacté une grande star pour oublier Messi !

Thomas Bourseau

Lionel Messi va laisser un vide à Paris que le PSG va devoir combler. Le président Nasser Al-Khelaïfi discuterait avec Mohamed Salah pour remplir cette tâche. L’opération s’annonce toutefois un tantinet complexe pour le Paris Saint-Germain. Explications.

Nasser Al-Khelaïfi avait annoncé la couleur en décembre dernier pendant la Coupe du monde. Pour Sky Sports, l e président du PSG affirmait que Lionel Messi était heureux au PSG et que la tendance était à une prolongation de contrat. « Nous nous sommes donc mis d'accord sur le fait qu'après la Coupe du monde, nous devrions nous asseoir ensemble. Mais les deux parties - le club et lui - sont très heureuses, donc nous parlerons après la Coupe du monde ».

Le PSG discute avec Salah pour l’après-Messi

Néanmoins, lors de la seconde partie de saison, Lionel Messi n’a pas été au mieux de sa forme et son voyage non autorisé en Arabie saoudite au tout début du mois de mai a définitivement entériné son départ. Résultat, le septuple Ballon d’or a quitté le PSG, mais pas pour retrouver le FC Barcelone ou signer à Al-Hilal. En effet, Messi s’est engagé en faveur de l’Inter Miami. Et il semblerait que Nasser Al-Khelaïfi prépare la succession de Lionel Messi depuis la dernière Coupe du monde. Sports Zone annonce en effet ces dernières heures que le président du PSG discuterait avec Mohamed Salah depuis le Mondial. Et les contacts n’auraient jamais été rompus.

Messi claque la porte du PSG, un proche jubile https://t.co/4N0aPar7VO pic.twitter.com/L0WMhR5bB3 — le10sport (@le10sport) June 14, 2023

Salah a écouté Al-Khelaïfi