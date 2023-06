PSG : Galtier prend sa revanche, le Qatar enrage

Amadou Diawara

Lessivé par sa première saison au PSG, Christophe Galtier ne sera plus à Paris à la reprise, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Alors qu'Al Duhail serait prêt à payer le club de la capitale pour récupérer l'entraineur français, ce dernier préférerait rejoindre le Napoli, qui refuserait de mettre la main à la poche pour le recruter.

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2024, Christophe Galtier a disputé sa première et dernière saison au PSG en 2022-2023. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Luis Campos a annoncé à son entraineur qu'il ne sera plus sur le banc parisien à la reprise, et ce, parce qu'il est apparu fatigué et marqué par son expérience au Parc des Princes lors de leur dernière réunion.

Galtier refuse de rejoindre Al Duhail au Qatar

Pour continuer à exercer la saison prochaine, Christophe Galtier (56 ans) ne manquerait pas de pistes. D'après Sports Zone , Al Duhail SC voudrait boucler la signature de l'entraineur du PSG. D'ailleurs, le club qatarien serait prêt à payer une indemnité de transfert pour obtenir gain de cause. Toutefois, Christophe Galtier aurait refusé l'offre d'Al Duhail SC.

Galtier choisi Naples, qui attend sa résiliation