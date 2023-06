Griezmann au PSG ? La réponse tombe enfin

Baptiste Berkowicz

Auteur d'une grande saison à titre individuel avec l'Atletico Madrid, Antoine Griezmann pourrait bien agiter le mercato estival. L'international français ne souhaite pas forcément quitter le club madrilène mais une clause de départ à hauteur de 25M€ pourrait bien tout relancer, notamment du côté du PSG.

Alors que ses dernières saisons étaient bien loin de ses standards, Antoine Griezmann a su redresser la barre cette saison en étant le joueur phare de l'Atletico Madrid. La place de dauphin du FC Barcelone en Liga doit beaucoup à l'international français.

Une clause qui change tout ?

Après une première partie de carrière à l'Atletico Madrid, Antoine Griezmann s'est laissé tenter par une aventure au FC Barcelone. Cette dernière s'est révélée être un échec majeur dans le parcours de l'international français. Le retour dans son club de coeur lui a permis de retrouver des repères et donc des couleurs. Une clause de départ avait alors été négocié lors de son comeback chez les Madrilènes en 2021. Selon L'EQUIPE, celle-ci rentre en vigueur cet été et permet au club qui souhaite acquérir Antoine Griezmann de ne payer que 25M€. Le journal précise que le joueur ne souhaite pas quitter l'Atletico Madrid cet été.

Le PSG n'a pas dégainé