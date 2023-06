Mbappé - PSG : Le plan XXL du Qatar pour cet été

Baptiste Berkowicz

Quelques heures après la lettre envoyée par Kylian Mbappé au PSG, le club de la capitale tente de réagir. Alors que les dirigeants parisiens entrouvreraient la porte pour un départ de la superstar française cet été, Luis Campos et ses hommes continuent de prévoir son équipe avec Kylian Mbappé au cœur de celle-ci pour la saison prochaine.

Le feuilleton entre Kylian Mbappé et le PSG a ouvert un chapitre qui pourrait se révélait décisif dans la séparation des deux parties. Le joueur a notifié, à travers une lettre envoyée lundi, qu'il ne souhaitait pas activer son année optionnelle de contrat jusqu'en 2025. Le PSG voit donc son joueur entamer sa dernière année de contrat dans les prochains jours. Une nouvelle qui oblige les dirigeants parisiens à réfléchir à une vente de leur star au risque de le voir partir gratuitement l'été prochain.

Un plan avec Mbappé

Dans l'émission Rothen S'enflamme, Jérôme Rothen a évoqué les plans pensés par le PSG pour la saison prochaine : « Ils (les dirigeants) travaillent toujours avec un Mbappé présent au PSG. Il y a deux priorités : Osimhen et Bernardo Silva ». Ils vont tout faire pour ces deux joueurs là. Deux joueurs qui correspondent à ce que souhaiterait Kylian Mbappé. Une manière sans doute de montrer au joueur qu'il est bel et bien au coeur du projet et que ces volontés sont prises en compte et appliquées.

Changement de politique en vue