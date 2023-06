PSG : La guerre est déclarée pour ce transfert à 150M€

Baptiste Berkowicz

Auteur d'une saison fantastique avec le Napoli, Victor Osimhen possède une très belle côte sur le marché. Malgré le prix exorbitant demandé par le club italien pour libérer le Nigérian, près de 150M€, les plus grosses écuries européennes sont prêtes à se l'arracher. Le PSG et Chelsea sont les deux clubs les plus intéressés.

Le Napoli attendait un titre de Champion d'Italie depuis 1990. Leader pendant une grande partie de la saison, les Napolitains peuvent remercier Victor Osimhen. Sur le front de l'attaque de Luciano Spaletti, le joueur de 24 ans a éclaboussé de tout son talent la saison de Naples.

Le PSG a de la concurrence

Le profil de Victor Osimhen est assez rare en Europe. Capable de prendre la profondeur comme il le faisait lors de son passage à Lille, le Nigérian est également en capacité de jouer dos au but. Des caractéristiques qui ne laissent pas insensibles les plus grands clubs européens. Deux se distinguent clairement pour acquérir le meilleur buteur de Série A : Le PSG et Chelsea. Selon Il Mattino , l'agent du Nigérian Roberto Calenda souhaite trancher rapidement sur la situation de Victor Osimhen. Le club parisien se montre pressant pour s'attacher les services de l'attaquant de 24 ans.

Naples prêt à le céder à certaines conditions

Le président du Napoli est connu pour être difficile en affaire. Le dossier Victor Osimhen ne devrait pas contredire cette règle. Bien qu'il ne ferme pas totalement la porte à un départ du joueur de 24 ans, De Laurentiis aurait fixé son prix à hauteur de 150M€. De quoi freiner les envies de ses courtisans ? Pas sûr. Chelsea a montré ces derniers mois, à travers son nouveau propriétaire qu'il était prêt à ouvrir son portefeuille si l'opération le mérite. Du côté du PSG, la nécessité de recruter un attaquant de pointe de classe mondiale oblige le club de la capitale à se préparer à dépenser une certaine somme.