PSG : Alerte rouge pour Mbappé, la grande annonce au Real Madrid

Thomas Bourseau

Jude Bellingham est la nouvelle recrue du Real Madrid. Le jeune talent anglais de 19 ans serait susceptible d’être suivi par Kylian Mbappé. Cette éventualité plaît particulièrement à l’international anglais qui a interpellé l’attaquant du PSG.

Kylian Mbappé a choqué son monde, et les dirigeants du PSG en premier lieu. Lundi, par le biais de l’envoi d’un courrier, le meilleur buteur de l’histoire du club a annoncé qu’il n’actionnera pas la clause présente dans son contrat pour activer la saison 2024/2025. De ce fait, Mbappé pourrait devenir agent libre à l’été 2024 si la situation restait inchangée... Néanmoins, le PSG refuserait de témoigner d’un tel scénario en restant les bras croisés.

Au Real Madrid, ça s’enflamme à tour de rôle pour Mbappé

En effet, comme L’Equipe le confiait dès lundi, le comité de direction du PSG ne voudrait rien savoir et laisserait le choix à Kylian Mbappé : prolonger son contrat actuel ou être vendu dès cet été. Pas de quoi effrayer Mbappé qui a une nouvelle fois affirmé sur Twitter qu’il sera au PSG la saison prochaine pour la dernière année de son contrat. Au Real Madrid, les appels du pied se succèdent. Après le président Florentino Pérez la semaine dernière, Nacho Fernandez a demandé à Mbappé de signer en faveur du Real Madrid et Eduardo Camavinga a lui aussi évoqué le dossier Kylian Mbappé lors de son passage en conférence de presse mardi qu’il ne lui fermerait clairement pas la porte du Real Madrid.

Mbappé - PSG : «A 100%», il annonce un transfert à 200M€ https://t.co/UxVxPCd61h pic.twitter.com/ZRs0K9mwRx — le10sport (@le10sport) June 15, 2023

Bellingham s’y met : «J'adorerais jouer avec lui, qui n’aimerait pas ?»