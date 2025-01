«L'un des meilleurs entraîneurs du monde» va signer au PSG ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Nouveau joueur du PSG, Khvicha Kvaratskhelia s'est engagé avec le club de la capitale jusqu'en 2029. Les Parisiens ont déboursé environ 70M€ pour boucler son transfert en provenance de Naples. Interrogé par les médias du PSG après sa signature, l'international géorgien a notamment été questionné sur la perspective d'évoluer sous les ordres de Luis Enrique. Et le nouveau numéro 7 du PSG est catégorique : «Il est un des meilleurs entraîneurs du monde».

C'est désormais officiel, Khvicha Kvaratskhelia s'est engagé avec le PSG. L'international géorgien a signé jusqu'en 2029 avec le club de la capitale qui a déboursé 70M€ pour s'attacher les services de son nouveau numéro 7. Une grande satisfaction pour Luis Enrique qui avait déjà fait de Kvaratskhelia sa priorité l'été dernier. Et d'ailleurs, l'ancien ailier du Napoli ne cache pas sa joie d'évoluer sous les ordres du technicien espagnol.

Kvaratskhelia déjà fan de Luis Enrique...

« Il est un des meilleurs entraîneurs du monde, je sais que je vais apprendre beaucoup en travaillant avec lui, et je suis très heureux de devenir un joueur entraîné par Luis Enrique », confie-t-il lors de son interview aux médias du PSG dans la foulée de sa signature.

... qui va prolonger au PSG !

Et cela tombe bien puisque Luis Enrique semble s'inscrire sur le long terme avec le PSG. Bien que rien ne soit officiel, sa prolongation de contrat est un secret de Polichinelle. Le technicien espagnol aurait déjà signé son nouveau bail le liant au club parisien jusqu'en 2027. Il ne manque plus que l'officialisation. Et visiblement, cela devrait faire plaisir à Khvicha Kvaratskhelia.