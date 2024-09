«L’un des meilleurs du monde», l’énorme coup de l’OM sur le mercato

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Nouvel entraîneur de l’OM, Roberto De Zerbi n’a pas tardé à faire l’unanimité auprès des supporters marseillais. D’ailleurs le technicien italien semble également être apprécié en Ligue 1. Liam Rosenior, coach de Strasbourg, ne manque pas d’encenser son homologue marseillais qu’il considère comme l’un des meilleurs du monde.

Cet été, l'OM a réussi à obtenir la signature de Roberto De Zerbi. Un très gros coup pour le club phocéen puisque le technicien italien était annoncé dans le viseur de grands clubs européens. L'ancien coach de Brighton fait déjà l'unanimité à Marseille et même auprès de ses homologues de Ligue 1 à l'image de Liam Rosenior.

De Zerbi fait l'unanimité

« Roberto De Zerbi est, pour moi, l’un des meilleurs entraîneurs du monde. Je n’aurai pas assez d’une conférence de presse pour dire tout le bien que je pense de lui. J’ai énormément de respect pour lui, c’est un plaisir de le voir entraîner l’Olympique de Marseille », explique le coach de Strasbourg en conférence de presse avant de poursuivre.

«Roberto De Zerbi est l’un des meilleurs entraîneurs du monde»

« Et Marseille est l’une des très grosses équipes du championnat, mais je veux que l’on garde la même approche, la même mentalité et que l’on reste positifs. C’est un match que l’on aime jouer. On va affronter un grand club, mais on fait ce travail aussi pour vivre ces rencontres. Après, on appréhende chaque match avec la même envie, la même excitation et le même besoin d’être consistants, peu importe l’adversaire », ajoute Liam Rosenior.