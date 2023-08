L'OM va annoncer un transfert à 13M€

La rédaction

En cette fin de mercato, l'OM poursuit son dégraissage et sans surprise, c'est Mattéo Guendouzi qui sera le prochain à partir. L'international français va rejoindre la Lazio Rome sous la forme d'un prêt payant de 1M€ assorti d'une option d'achat obligatoire estimée à 12M€ + 5M€ de bonus. Il ne manque plus que l'officialisation pour boucler cette opération.

Après avoir annoncé sa huitième recrue de la saison avec la signature de Michael Amir Murillo, l'OM s'active désormais pour finaliser son dégraissage. Ces derniers jours, le club phocéen a ainsi officialisé le départ de Pol Lirola, prêté à Frosinone, et devrait rapidement enchaîner avec Jordan Amavi attendu à Brest dans les prochaines heures. Mais avant cela, c'est Mattéo Guendouzi qui va quitter l'OM.

Tout est bouclé pour Guendouzi à la Lazio

En effet, l'international français n'entre plus dans les plans de Marcelino et savait qu'il aurait un temps de jeu très limité. Par conséquent, le départ de Mattéo Guendouzi est désormais imminent puisqu'il va s'engager avec la Lazio Rome dans les prochaines heures et donc découvrir un nouveau championnat après la Ligue 1, la Premier League et la Bundesliga.

Prêt payant et option d'achat obligatoire

Selon les informations de Fabrizio Romano il s'agit d'un prêt payant de 1M€ assorti d'une option d'achat obligatoire avoisinant les 12M€ à laquelle pourraient s'ajouter 5M€ de bonus. L'OM conserve également 10% sur une éventuelle revente de Mattéo Guendouzi qui deviendra donc un joueur de la Lazio Rome dans les prochaines heures.