L’OM tout proche de faire venir un autre entraîneur ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste

Au moment de changer d'entraîneur l'été dernier, l'OM avait finalement privilégié le profil de Marcelino alors qu'Yvan Le Mée avait mis Pablo Longoria en lien avec Walter Mazzarri, fraichement nommé du côté de Naples. Et le célèbre agent se livre à ce sujet en taclant le président de l'OM.

Igor Tudor avait décidé de mettre un terme à son aventure à l'OM en fin de saison dernière, et Pablo Longoria s'était donc mis en quête d'un nouvel entraîneur. Le président avait finalement opté pour une vieille connaissance, Marcelino, mais l'aventure du technicien espagnol n'a été que de courte durée puisqu'il a démissionné de l'OM après cinq journées de Ligue 1. Et l'agent Yvan Le Mée a lâché une anecdote à ce sujet dans l'After Foot, sur RMC Sport .

Mazzarri a été proposé à l'OM

« J’avais proposé Walter Mazzarri, qui jouait en 3-5-2. Mais visiblement, Naples doit être plus con que nous et l’a signé aujourd’hui. On a même fait un entretien pour Mazzarri. Pourquoi ça ne l’a pas fait ? Il faut demander à Monsieur mea culpa (Pablo Longoria) », lâche Yvan Le Mée, qui regrette donc que l'OM n'ait pas plutôt opté pour Mazzarri, qui vient d'ailleurs d'être nommé entraîneur de Naples.

Longoria a fait son mea culpa