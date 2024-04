L'OM toujours à fond sur un grand attaquant ?

Hugo Chirossel

À la recherche d’un attaquant lors du dernier mercato hivernal, l’OM aurait notamment pensé à Anthony Martial selon la presse anglaise. Alors qu’il arrive à la fin de son contrat, le Français âgé de 28 ans devrait quitter Manchester United en juin prochain. Il aurait récemment été proposé à l’Inter Milan, tandis que deux grands clubs français seraient également intéressés.

Arrivé en 2015 en provenance de l’AS Monaco, Anthony Martial arrive au bout de son aventure à Manchester United. L’international français (30 sélections) arrive au terme de son contrat, qui prendra fin en juin prochain, et ne devrait pas être conservé par les Red Devils .

L’OM toujours sur Martial ?

Cet hiver, Anthony Martial avait été lié à un intérêt de l’OM. En effet, d’après The Sun , Marseille et l’AS Monaco se seraient positionnés afin de le récupérer libre à la fin de la saison. Ce qui pourrait toujours être le cas, puisque d’après les informations de la Gazzetta dello Sport , deux grands clubs français seraient toujours sur le coup.

Martial proposé à l’Inter Milan

Reste à savoir s’il s’agit bel et bien de l’OM et de l’AS Monaco. Selon le quotidien italien, Fenerbahçe serait également intéressé par Anthony Martial, qui aurait aussi été proposé à l’Inter Milan.