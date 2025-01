L’OM s’offre un nouveau Rabiot !

Thomas Bourseau

Le vestiaire de l’OM a totalement changé de visage en l’espace d’un an. Entre le dernier mercato d’été et l’actuel marché hivernal, 13 nouveaux joueurs ont signé en faveur du club phocéen dont Adrien Rabiot et Luiz Felipe Ramos. D’ailleurs, un lien surprenant les unit selon Roberto De Zerbi concernant leur arrivée à l’Olympique de Marseille.

Adrien Rabiot a débarqué à l’OM à la mi-septembre, deux semaines après la clôture du mercato estival. Libre de tout contrat de par la fin de son engagement avec la Juventus, l’international français a eu quelques semaines d’inactivité après l’Euro 2024 qui étaient dues aux interrogations autour de son avenir.

«Je suis très content de l'arrivée de Luiz Felipe»

De ce fait, il aura fallu quelques séances supplémentaires à Adrien Rabiot à son arrivée à l’OM pour qu’il retrouve une forme physique correcte et adaptée au style de jeu de Roberto De Zerbi.

Un processus par lequel Luiz Felipe Ramos devra lui aussi passer. Inactif depuis quelque temps à cause de sa rupture de contrat à Al-Ittihad où il n’entrait pas dans les plans de Laurent Blanc, le défenseur central brésilien de 27 ans a signé à l’OM cette semaine. De quoi mettre en joie son entraîneur italien qui ne cache pas qu’il faudra de la patience. « Je suis très content de l'arrivée de Luiz Felipe (ndlr Ramos), il fort, jeune et expérimenté ».

«Il faudra du temps, comme pour Rabiot, sans trop forcer»

Le Phocéen a rapporté les propos de la conférence de presse de Roberto De Zerbi au cours de laquelle le coach de l’OM a fait un lien entre l’opération Rabiot et le deal Felipe Ramos. « Il faudra du temps, comme pour Rabiot, sans trop forcer. Il a de l'enthousiasme. Il peut jouer à la position aux trois postes de la défense à trois. C'est un défenseur central avec beaucoup de qualités ».