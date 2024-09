L’OM signe un «top player» à la surprise générale !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Libre de tout contrat depuis son départ de la Juventus Turin en juin dernier, Adrien Rabiot a finalement décidé de venir se relancer à l’OM. Un choix plutôt surprenant étant donné son passif avec le PSG, mais l’arrivée d’un international confirmé résonne comme une grande nouvelle aux yeux de Mathieu Valbuena, ancien joueur de l’OM.

Contre toute attente, l’OM a bouclé la semaine passée le recrutement d’Adrien Rabiot (29 ans) qui est arrivé libre et s’est engagé pour deux saisons avec le club phocéen. Le milieu de terrain de l’équipe de France, formé au PSG, avait quitté la Juventus Turin en juin dernier et cherchait depuis tout ce temps un challenge pour se relancer. C’est donc l’OM qui a raflé la mise avec Rabiot, et Mathieu Valbuena n’a pas caché sa satisfaction à ce sujet dans le Canal Football Club.

« Des vraies cojones »

« J’ai été surpris, mais dans le bon sens. Je pense que c’est un top player qui va venir signer à l’Olympique de Marseille. Si je dois résumer ce choix, je trouve qu’Adrien Rabiot a énormément de personnalité et c’est ce que j’aime. Moi j’aime les gens qui ont de la personnalité, qui ont du courage, qui ont des vraies ‘cojones’ », indique Valbuena sur cette arrivée de Rabiot à l’OM.

Valbuena et son retour houleux au Vélodrome

Il faut dire que, comme l’ancien joueur du PSG, Valbuena était considéré comme un traître puisqu’il avait signé à l’OL seulement un an après son départ de l’OM. Et il avait été accueilli par une poupée pendue à son effigie à son retour au Vélodome en 2015 : « Ça je ne l’avais pas vu, je l’ai vu après. Mais bon, c’est Marseille. On n’est pas dans la demi-mesure. D’un côté on t’a adoré et c’est compliqué, et compliqué aussi dans ton nouveau club. Donc t’as l’impression que tu perds un peu tout. En faisant ce choix là, je savais qu’il fallait avoir de la personnalité et assumer. Et je pense que j’ai assumé du début à la fin », poursuit Valbuena.