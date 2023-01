L'OM prépare une surprise sur le mercato

Arnaud De Kanel

Le mercato hivernal a ouvert ses portes et l'OM commence à dégraisser son effectif. Ce mardi, Isaak Touré et Gerson ont quitté la cité phocéenne, soit quelques semaines après le départ de Luis Suarez. Et dernièrement, la presse hexagonale ouvrait la porte à un transfert de Mattéo Guendouzi, pourtant indispensable à l'OM.

Pablo Longoria est déjà à l'attaque sur le mercato. Trois départs ont été réglés puisque Luis Suarez a été prêté à Almeria, Isaak Touré à l'AJ Auxerre et Gerson a été vendu à Flamengo. Ainsi, l'OM a allégé sa masse salariale mais a surtout renfloué les caisses grâce à la vente du milieu de terrain brésilien. Or, le club phocéen a de gros soucis financiers et Pablo Longoria préparerait un autre départ : celui de Mattéo Guendouzi.

OM : Cengiz Ünder publie une image choc de sa blessure https://t.co/xycGm7iPXw pic.twitter.com/vwQWcMkOzU — le10sport (@le10sport) January 3, 2023

Guendouzi sur le départ ?

Tout juste rentré du Qatar avec son coéquipier Jordan Veretout, Mattéo Guendouzi fait déjà parler de lui. Le milieu de terrain possède la plus grosse valeur marchande de l'effectif olympien et Pablo Longoria le sait bien. Le président de l'OM considère personne comme intransférable et il serait ainsi ouvert à un départ de Mattéo Guendouzi pour renflouer les caisses d'après L'Equipe . Pour l'heure, aucune offre concrète a été transmise à l'OM mais le joueur serait bel et bien sollicité.

Un plan est prévu