Mercato - OM : Qui Longoria doit-il recruter en priorité cet hiver ? 

Tandis que l’OM a déjà bouclé déjà plusieurs départs lors de ce mercato hivernal, les premières recrues se font encore attendre sur la Canebière. L’effectif d’Igor Tudor a pourtant besoin de renforts et Pablo Longoria est d’ailleurs au travail pour remédier à cela en ce mois de janvier. Mais quelle doit alors être la priorité du président de l’OM sur le marché des transferts ?

Le 1er janvier, le mercato hivernal a ouvert ses portes. Et à l’OM, ça a déjà commencé à bouger, notamment dans le sens des départs. Mais sur la Canebière, on attend surtout de voir quelles seront les recrues. Igor Tudor l’a clairement fait savoir, il veut du sang neuf. Tout est donc maintenant entre les mains de Pablo Longoria pour mener à bien le recrutement de l’OM.

Priorité en attaque !

Et du côté de Marseille, un chantier en particulier cristallise toutes les attentions : l’attaque. Avec les départs de Luis Suarez et Gerson ainsi que la blessure d’Amine Harit, Igor Tudor a besoin de nouveaux éléments offensifs. Jean-Pierre Papin réclamerait notamment l’arrivée d’un véritable numéro 9 afin de faire reculer Alexis Sanchez. Dans le même temps, un milieu offensif pourrait également débarquer et le nom de Ruslan Malinovskyi circule à nouveau à l’OM.

D’autres besoins pour l’OM ?

Mais il n’y a pas que l’attaque à l’OM. En défense centrale, alors qu’Igor Tudor a dû faire avec les blessures durant la première partie de saison et maintenant qu’Isaak Touré a été prêté à Auxerre, une recrue pourrait être utile. Il en serait également de même au poste de latéral/piston gauche où Nuno Tavares est un peu seul…



