Mercato - OM : Alexis Sanchez s'agace, il réclame deux transferts XXL à Longoria

Arrivé l'été dernier, Alexis Sanchez commencerait à s'agacer en interne. Trop esseulé et souvent dos au but lors de cette première partie de saison, l'international chilien aurait réclamé deux renforts offensifs à Pablo Longoria. Aux côtés de Jean-Pierre Papin, le président de l'OM viserait un numéro neuf, mais aussi un milieu de terrain offensif.

Après la victoire de son équipe face à Montpellier (1-2), Igor Tudor a lâché un message énigmatique sur le mercato ce lundi soir. « On a marqué 8 buts en 4 jours, c’est bien, ça veut dire que ce n’est pas un problème. On essaie de faire ce qui est possible, ce n’est pas facile en janvier. Nous verrons » a déclaré l'entraîneur de l'OM. Si le technicien croate refuse de mettre la pression sur Pablo Longoria, ce n'est pas le cas d'Alexis Sanchez.

Alexis Sanchez mécontent

Depuis son arrivée cet été, Alexis Sanchez se retrouve souvent démuni en attaque. Souvent dos au but et esseulé, l'international chilien ne cacherait pas son agacement. « Il y a eu des discussions en interne, Alexis Sanchez a fait savoir qu’il avait tendance à s’épuiser un peu tout seul devant » a confié le journaliste Florent Germain. En interne, Alexis Sanchez réclamerait des renforts à Longoria pour changer la donne lors de cette deuxième partie de saison.

Longoria prépare deux transferts cet hiver

Le président de l'OM a entendu l'appel de sa star. Comme annoncé par le journaliste de RMC Sport sur le plateau de BFM Marseille, Longoria vise deux renforts cet hiver. Le premier profil recherché est un pur avant-centre, capable d'épauler Alexis Sanchez sur le front de l'attaque. Le second serait un milieu offensif pour remplacer numériquement Gerson, parti au Flamengo.

Papin impliqué dans ce dossier