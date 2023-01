Messi, Cristiano Ronaldo… Toutes les infos mercato du 3 janvier

La rédaction

Alors que le mercato hivernal vient d'ouvrir ses portes, Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

PSG : La prolongation en très bonne voie pour Messi

Alors que son contrat initial avec le PSG court jusqu'en juin prochain, Lionel Messi se rapproche plus que jamais d'une prolongation ! L'EQUIPE dégage une tendance positive sur ce dossier dans ses colonnes du jour et confirme bel et bien la tendance d'un nouveau contrat pour le champion du Monde argentin. De son côté, le quotidien espagnol MARCA indique même que sa prolongation pourrait être officialisée dans la semaine par la direction du PSG, et qu'un retour au FC Barcelone n'a jamais été d'actualité pour Messi. Et enfin, le journaliste Rudy Galetti évoqué des intérêts en Arabie Saoudite pour le numéro 30 du PSG, mais confirme malgré tout la tendance pour son nouveau bail.



Al-Nassr : Rudi Garcia s'enflamme pour l'arrivée de Cristiano Ronaldo

Interrogé ce mardi en conférence de presse, Rudi Garcia a évoqué avec enthousiasme l'arrivée de Cristiano Ronaldo au sein de son équipe d'Al-Nassr : « La signature d'un joueur comme Cristiano Ronaldo est extraordinaire et contribue au développement du football saoudien. Nous sommes heureux de son arrivée. Le premier objectif est de travailler afin qu'il puisse s'adapter à notre équipe, pour qu'il puisse prendre du plaisir à jouer pour Al-Nassr, et faire plaisir aux supporters », indique l'ancien entraîneur de l'OM.



PSG : Sergio Rico vers le Milan AC ?

Troisième dans la hiérarchie actuelle des gardiens, Sergio Rico ne semble plus avoir d'avenir au PSG. Selon les révélations de Sky Italia , le Milan AC envisagerait de recruter le portier espagnol en raison des pépins physiques de Mike Maignan, et la Gazzetta dello Sport va même encore plus loin en évoquant une offre de prêt déjà formulée par le club rossonero pour Rico.



OM : Tudor réclame deux renforts en attaque