Mercato : L’énorme message de Rudi Garcia après le transfert de Cristiano Ronaldo

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Libre de tout contrat depuis qu’il a résilié avec Manchester United, Cristiano Ronaldo vient de s’engager pour deux saisons et demi avec Al Nassr. Le club saoudien le présentera ce mardi à son public. Présent en conférence de presse, Rudi Garcia, l’entraîneur d’Al Nassr, s’est encore réjoui de l’arrivée du Portugais dans son équipe.

Le feuilleton est terminé ! Après de longues semaines sans savoir où il allait jouer, Cristiano Ronaldo, libre de tout contrat depuis sa séparation avec Manchester United, s’est engagé avec Al Nassr. Le club saoudien espérait le faire venir depuis un moment et avait fait une offre colossale avec un bail de deux saisons assorti d’un salaire de 100M€ annuels. Même s’il aurait préféré continuer en Europe, Cristiano Ronaldo a fini par se faire à l’idée d’un départ dans le Golfe, lui qui fêtera ses 38 ans en février prochain.

Ronaldo retrouve des anciens de l’OM

A Al Nassr, Cristiano Ronaldo retrouvera notamment les anciens marseillais Luiz Gustavo et Alvaro Gonzalez, mais aussi Rudi Garcia. L’entraîneur français est à la tête d’Al Nassr depuis juillet dernier et pour le moment, tout se passe très bien puisqu’il est leader du championnat saoudien. Et avec Cristiano Ronaldo en plus dans son équipe, l’ancien coach de l’OM aura une arme de plus pour conserver la tête du classement.

Mercato - PSG : Messi est de retour, il va faire une grande annonce à Al-Khelaïfi https://t.co/fNk3p9vlsh pic.twitter.com/8nDuBWWAH8 — le10sport (@le10sport) January 3, 2023

« La signature d'un joueur comme Cristiano Ronaldo est extraordinaire »